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  4. Матерью расчлененной профессором СПбГУ девушки оказалась подполковник МВД

Матерью расчлененной профессором СПбГУ девушки оказалась подполковник МВД

, 14:30 | Игорь Рязов Видео 980

Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, чтобы разобраться в жутком убийстве ее дочери.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru

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Матерью жестоко убитой и расчлененной Анастасии Ещенко оказалась подполковником МВД из Краснодарского края. Галина Ещенко уже приехала в Санкт-Петербург, чтобы разобраться в деле профессора СПбГУ и историка Олега Соколова.

Галина Ещенеко – начальник отделения по работе с личным составом Отдела МВД России по Калининскому району Краснодарского края. До службы она работала учителем начальных классов. После этого стала психологом и заместителем директора по научно-методической работе. В МВД Галина Георгиевна пришла в 2005 году.

«За время службы зарекомендовала себя положительно <…>. Ответственна, инициативна, дипломатична при разрешении служебных вопросах, настойчива в решении поставленных задач», – цитирует отзыв коллег сайт KP.RU.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки выловили 63-летнего профессора СПбГУ Олега Соколова. При себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки. Они принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко – ученице и возлюбленной Соколова.

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