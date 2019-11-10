«Я ее просил, чтобы ушла»: брат расчлененной Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни

Сергей Ещенко, брат 24-летней Анастасии Ещенко, которая была жестоко убита профессором СПбГУ Олегом Соколовым, рассказал о последних часах жизни сестры. Он сообщил 5-tv.ru, что созванивался с девушкой в ночь перед убийством.

«В ночь с 7 на 8 число (ноября — Прим. ред), она позвонила мне в 01:07. Она в слезах была, плакала и рассказывала, что случилось. Они были дома. Она сказала, что собирается пойти… (неразборчиво — Прим. ред) на день рождения друга. Они собирались все вместе», — рассказал Сергей.

По его словам, Соколов резко отреагировал на решение девушки пойти веселиться. Он начал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. После этого профессор ударил возлюбленную, бросив головой об пол. После этого девушка выбежала на улицу.

«Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться туда (в квартиру — Прим. ред.), потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться», — добавил он.

Сергей перезвонил сестре в 01:49 ночи. Та уже была вместе с Соколовым и заверила, что у них все хорошо. Утром молодой человек ей перезванивал, но Анастасия уже не брала трубку.

В заключение брат убитой сообщил, что Анастасия сильно любила Соколова. Они жили вдвоем в квартире профессора, несколько раз расставались — в последний раз на два месяца, — но затем сходились.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что ныряльщиком оказался профессор СПбГУ Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он признался, что убил свою ученицу Анастасию Ещенко.