  1. Пятый канал
  4. Расчленивший девушку профессор СПбГУ выписан и доставлен на допрос в СК

Расчленивший девушку профессор СПбГУ выписан и доставлен на допрос в СК

, 15:39 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 1 194

Адвокат Олега Соколова призвал не осуждать человека до тех пор, пока не будет вынесено решение суда.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @Олег Соколов, 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 27

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы подозреваемого в убийстве профессора СПбГУ и историка Олега Соколова, сообщил о выписке своего подзащитного из больницы. Юрист также рассказал 5-tv.ru о состоянии ученого.

«Да, его выписали. Он доставлен к следователю, где совершаются процессуальные действия», — сказал Почуев.

Матерью расчлененной профессором СПбГУ девушки оказалась подполковник МВД

По его словам, Соколова доставили в отдел Следственного комитета на набережной реки Мойки. Там профессор дает признательные показания. Оформлена явка с повинной. Адвокат добавил, что нельзя осуждать Соколова до того, как его признает виновным суд.

«Уже происходит публичное осуждение. Это не только нарушение норм этики, но еще и нарушение презумпции невиновности, гарантированной Конституцией», — сказал адвокат.

Он добавил, что смягчающим обстоятельством будет научная деятельность Соколова. Возможно, таким обстоятельством также будет признано состояние аффекта. Сейчас профессор СПбГУ находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки выловили профессора СПбГУ Олега Соколова. 63-летнего ученого отвезли в больницу с переохлаждением. У него в рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Они принадлежали его ученице и возлюбленной Анастасии Ещенко. Недавно выяснилось, что ее мать — подполковник МВД. Она уже приехала в Санкт-Петербург.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 27
10 нояб
Чисто петербургское убийство: все детали жуткого преступления профессора СПбГУ
10 нояб
Матерью расчлененной профессором СПбГУ девушки оказалась подполковник МВД
10 нояб
«Я ее просил, чтобы ушла»: брат расчлененной Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни
10 нояб
Водолазы возобновили поиски в Мойке останков убитой преподавателем СПбГУ студентки
10 нояб
«Это какой-то бред»: Коллега историка Олега Соколова об убийстве студентки
10 нояб
«Весь истфак знал»: Студентка СПбГУ об отношениях Олега Соколова с его жертвой
10 нояб
Институт в Лионе лишил должности подозреваемого в убийстве студентки историка
10 нояб
Скелет найден в реке Мойке во время поисков останков расчлененной студентки
9 нояб
«Заигрался в реконструкции»: Криминалисты об убившем студентку профессоре СПбГУ
9 нояб
«Он сознался в убийстве»: Адвокат расчленившего студентку историка Олега Соколова

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Последние новости

17:05
Диагноз Альянса: приведет ли «смерть мозга» НАТО к рождению новой жизни
16:47
«Это очень смешно!» Гагарина и Варнава повеселили фанатов мини-заговором
16:40
Чисто петербургское убийство: все детали жуткого преступления профессора СПбГУ
16:22
Главный пиарщик Зеленского ушел с поста лидера «Слуги народа»
16:06
Украинский долг войны: робкие шаги к миру при рекордном бюджете на военные нужды
15:53
«В нашей семье будет пополнение»: Жена внука Пугачевой запутала фанатов

Сейчас читают

«Я ее просил, чтобы ушла»: брат расчлененной Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни
Фанаты переживают за отношения Рудковской и Плющенко
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев