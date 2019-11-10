Расчленивший девушку профессор СПбГУ выписан и доставлен на допрос в СК

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы подозреваемого в убийстве профессора СПбГУ и историка Олега Соколова, сообщил о выписке своего подзащитного из больницы. Юрист также рассказал 5-tv.ru о состоянии ученого.

«Да, его выписали. Он доставлен к следователю, где совершаются процессуальные действия», — сказал Почуев.

Матерью расчлененной профессором СПбГУ девушки оказалась подполковник МВД

По его словам, Соколова доставили в отдел Следственного комитета на набережной реки Мойки. Там профессор дает признательные показания. Оформлена явка с повинной. Адвокат добавил, что нельзя осуждать Соколова до того, как его признает виновным суд.

«Уже происходит публичное осуждение. Это не только нарушение норм этики, но еще и нарушение презумпции невиновности, гарантированной Конституцией», — сказал адвокат.

Он добавил, что смягчающим обстоятельством будет научная деятельность Соколова. Возможно, таким обстоятельством также будет признано состояние аффекта. Сейчас профессор СПбГУ находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки выловили профессора СПбГУ Олега Соколова. 63-летнего ученого отвезли в больницу с переохлаждением. У него в рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Они принадлежали его ученице и возлюбленной Анастасии Ещенко. Недавно выяснилось, что ее мать — подполковник МВД. Она уже приехала в Санкт-Петербург.