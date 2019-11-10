Чисто петербургское убийство: все детали жуткого преступления профессора СПбГУ

Профессор СПбГУ и известный историк Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября. На следующий день его схватили при попытке утопить части ее тела. 5-tv.ru собрал все подробности этого «чисто петербургского убийства».

Когда и как поймали профессора Соколова

Примерно в пять утра 9 ноября в полицию позвонил мужчина, сообщивший о падении человека в воду рядом с домом № 94 набережной реки Мойки. Через несколько минут на место прибыл наряд полиции и сотрудники МЧС. Они выловили из воды, как выяснилось позже, историка Олега Соколова.

При себе у ныряльщика обнаружили рюкзак, в котором лежал пакет с отрубленными женскими руками. Ученый пытался утопить останки, чтобы скрыться от правосудия. По одной из версий, он упал в воду случайно. По другой, прыгнул в реку намерено, испугавшись, когда рюкзак не утонул.

Выловленного из воды Соколова доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии — у него было переохлаждение. По непонятной причине в течение какого-то времени расчленитель лежал в коридоре и без охраны. В тот же день он начал давать признательные показания.

Что историк Соколов рассказал на допросе

Соколов сообщил следователям, что найденные при нем женские руки принадлежали его возлюбленной Анастасии Ещенко. Около двух часов ночи 8 ноября они сильно поссорились. Спор закончился стрельбой: 63-летний профессор выстрелил в 24-летнюю девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17.

Дальше начинается настоящее безумие. Соколов не придумал, что делать с телом, и оставил его у себя в квартире по адресу: набережная реки Мойки, дом № 82. Вечером 8 ноября профессор пригласил туда же толпу друзей. Приятели выпивали; мертвую девушку никто из них не заметил.

Проводив гостей, Соколов пошел в магазин. Он купил пилу, чтобы расчленить девушку, и алкоголь, чтобы успокаивать нервы во время этой процедуры. К ночи 9 ноября дело было сделано, и началась операция по сокрытию останков.

Далеко профессор решил не ходить — отрубленные руки он пытался выбросить в реку примерно в 200 метрах от своего дома. По всей видимости, перед этим он уже успел утопить почти все части тела. В его квартире следователи обнаружили только голову убитой девушки. Сотрудники ритуальной службы вынесли из жилища профессора только маленький белый пакет.

Что могло стать причиной жуткого убийства

Примерно за неделю до убийства Олег Соколов проиграл суд режиссеру Евгению Понасенкову. Последний обвинил историка в плагиате, а также унижении чести и достоинства. Прения продолжались в течение двух лет, по итогам которых суд встал на сторону режиссера. Возможно, что именно это могло привести Соколова в крайне возбужденное состояние. Понасенков утверждает, что ученый всегда был эмоционально нестабилен.

«Я предупреждал, что он очень опасен. Я понимал, что у него какие-то психологические проблемы. Это очевидно было. Это очевидно, если вы просто изучите ситуацию и посмотрите на его поведение даже на лекциях», — подчеркивает режиссер.

Студенты Соколова тоже говорят, что профессор был эксцентричным и вспыльчивым человеком. Из своих лекций он любил устраивать театральные представления, играя роль Наполеона Бонапарта. Члены клуба военно-исторической реконструкции называли профессора «Сиром».

Чем знаменит историк Олег Соколов

Олег Соколов — известный историк: один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, член научного совета Российского военно-исторического общества, автор многочисленных монографий, посвященных истории Европы XVII–XIX веков.

Особенно 63-летнего профессора интересовала история Франции и личность Наполеона Бонапарта. Он часто одевался в костюм французского императора на костюмированных вечеринках. В 2003 году президент Жак Ширак наградил Соколова орденом Почетного легиона степени кавалера за популяризацию истории Франции и ее армии.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Известен Соколов не только в качестве ученого. В прошлом году «МК» публиковал заявление одной из его студенток в правоохранительные органы. В нем девушка признается, что была любовницей преподавателя. Когда она решила с ним расстаться, то была жестоко избита.

Из заявления девушки следует, что Соколов заманил ее к себе домой, связал, а затем начал методично бить по лицу, груди и животу. Он также подносил к ее лицу раскаленный утюг, угрожая изуродовать на всю оставшуюся жизнь.

Чем известна убитая профессором СПбГУ Анастасия Ещенко

Соцсети

24-летняя выпускницу Института истории СПбГУ Анастасию Ещенко называли ученицей Соколова. Она работала репетитором и вместе с профессором над научными статьями о французском императоре Наполеоне. Кроме того, она была его соавтором в различных научных работах, посвященных истории Франции.

Брат девушки Сергей рассказал, что его сестра жила вместе с историком в его квартире. Они любили друг друга, несколько раз расходились, но потом сходились снова. За считанные часы до убийства Анастасия позвонила брату и рассказала, что Соколов ударил ее, бросив головой об пол.

Мамой Анастасии Ещенко является подполковник МВД Галина Ещенко. Она работает в Краснодарском крае. Как пишет сайт KP.RU, она уже прилетела в Санкт-Петербург, чтобы расследовать убийство дочери.

В станице Старовеличковская, родной для Анастасии, об убитой и ее семье отзываются исключительно теплыми словами. 24-летнюю Ещенко называют очень ответственной и образованной.

Как на жуткое убийство отреагировали в СПбГУ

Коллеги Олега Соколова по СПбГУ не могут поверить в то, что тот мог убить и расчленить свою возлюбленную.

«Я ничего не могу плохого о нем сказать. Хороший специалист, прекрасный лектор. Умеет дружить и общаться. Такого просто не может быть», — сказал декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов.

Реконструктор Константин Ерунов сказал, что знал Соколова около 30 лет. Они дружили семьями.

«Мои дети с его детьми очень хорошо всегда общались. Его семья всегда принимала его… таким какой он есть: с его увлечениями, с его знаниями, с его харизмой, с его огромной эрудицией. Человек был отзывчивый, всегда готовый помочь», — сообщил он.

Студентка СПбГУ Алина Ампелонская рассказал, что весь истфак знал о романе Соколова с Ещенко. Убитую девушку она назвала отрытой и дружелюбной.