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РПЦ предложило способ увеличения населения России

, 19:59 | Сергей Зеленский Видео 32

По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, необходимо менять культурный код страны.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Убыль населения в России, которое наблюдается уже на протяжении четырех лет подряд, можно остановить при помощи изменения культурного кода. Как рассказал URA.RU протоиерей Всеволод Чаплин, всему виной стали навязанные западные идеалы.

По мнению священнослужителя, в молодежную среду через интернет активно внедряется культ одиночки, а создание семьи нужно отложить до 40, а то и 50 лет. По этой причине молодые люди через чур увлечены сомнительными ценностями.

«Нужно изменить культурный код, чтобы молодым людям говорили, что в 17-18 лет уже нужно создавать семью, рожать детей. Нужно ставить в пример людей, у которых к 25 годам есть уже трое детей, нужно показывать их как пример культурного воспитания», — подчеркнул священник.

Чаплин считает, что на такую трансформацию может понадобиться около пяти лет. Безусловно, и со стороны государства для создания новых семей должна оказываться всяческая поддержка.

Ранее Счетная палата обнародовала статистику, согласно которой четвертый год подряд население России ежегодно сокращается на 52,2 тысячи человек.

5-tv.ru рассказывал, где в России мужчин больше, чем женщин.

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