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  4. Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

, 23:01 | Максим Чугункин Эксклюзивное видео 187

Перед этим историк хладнокровно сбросил в реку части тела убитой Анастасии Ещенко.

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Фото, видео: ВКонтакте @Олег Соколов, 5-tv.ru

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Спасатели достают из воды историка Олега Соколова, который в течение ночи выбрасывал в Мойку останки раслеченной им девушки. Видео опубликовал телеканал «78».

Ранее появились кадры, на которых доцент СПбГУ избавляется от частей тела бывшей возлюбленной. Во время первого захода он сбрасывает в воду большой темный пакет — предположительно, в нем находилось туловище убитой. Затем Олег Соколов выходит из парадной уже с двумя пакетами — предположительно, ногами 24-летней Анастасии Ещенко. 

Более подробно об этой ужасной петербургской истории читайте в итоговом материале 5-tv.ru.

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