Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Спасатели достают из воды историка Олега Соколова, который в течение ночи выбрасывал в Мойку останки раслеченной им девушки. Видео опубликовал телеканал «78».

Ранее появились кадры, на которых доцент СПбГУ избавляется от частей тела бывшей возлюбленной. Во время первого захода он сбрасывает в воду большой темный пакет — предположительно, в нем находилось туловище убитой. Затем Олег Соколов выходит из парадной уже с двумя пакетами — предположительно, ногами 24-летней Анастасии Ещенко.

Более подробно об этой ужасной петербургской истории читайте в итоговом материале 5-tv.ru.