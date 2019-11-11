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Ирина Шейк призналась, что терпела насмешки из-за внешности

, 8:01 | Валентин Черников Видео 32

Супермодель заявила, что и сегодня борется с собственными недостатками.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Ирина Шейк в юности терпела насмешки из-за внешности. Об этом она рассказала в недавнем интервью итальянской газете Corriere della Sera, «Вечерний вестник».

«В подростковом возрасте я была худой и высокой, и парни всегда смеялись надо мной. Жизнь — это стадион, и это прекрасно, потому что мы можем совершенствоваться. Когда вы падаете, то встаете и продолжаете идти», — сказала супермодель.

Бывшая спутница Брэдли Купера призналась, что и сегодня бывает от себя не в восторге. Хотя считается одной из самых привлекательных женщин мира. На вопрос «Тяжело ли быть красивой» она ответила отрицательно и уточнила, что стремится к иной красоте.

«Я не просыпаюсь утром, думая: „Я прекрасна“. Мне тоже приходится находить недостатки, например, видеть двойной подбородок. Все мы люди. Я стараюсь изо всех сил, работая над личностью, а не над внешним видом. Думаю, что лучше быть красивым внутри, чем снаружи, это правда жизни», — поделилась знаменитость.

Ранее Ирина Шейк рассказала, почему женщины боятся быть сексуальными.

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