Отец Жанны Фриске заявил, что скандальный долг погасил «известный артист»

Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, кто помог ему и другим родственникам погасить долг перед благотворительной организацией «Русфонд». В эфире передачи на телеканале НТВ он заявил, что порядка 20 миллионов им перечислил «известный артист», имя которого на шоу так и не назвали. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Владимир Фриске отметил только, что это очень влиятельный в российском шоу-бизнесе человек, который сделал это в память о Жанне. При этом родным Фриске пришлось взять еще около двух миллионов в кредит, что оставить в прошлом неприятную историю.

Скандал вокруг благотворительного счета «Русфонда» разгорелся вскоре после смерти Жанны Фриске в июне 2015 года. Родственники певицы смогли отчитаться только о трех миллионах потраченных рублей, а куда исчезли еще 22 миллиона — было непонятно. В результате суд постановил полностью выплатить долг благотворительной организации, на счет которой ранее миллионы телезрителей переслали в общей сумме около 69 миллионов.