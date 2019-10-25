Требование к семье Фриске вернуть деньги «Русфонду» признано законным

Решение взыскать с родственников Жанны Фриске почти 22 миллиона рублей признано законным Мосгорсудом. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы суда.

По информации ТАСС, Мосгорсуд отказал в пересмотре ввиду вновь открывшихся обстоятельств решения, принятого в 2017 году. Тогда благотворительный фонд «Русфонд» потребовал с Ольги и Владимира Фриске, а также отца ребенка певицы — Дмитрия Шепелева — отчет о средствах, которые были собраны на лечение Жанны

Семья артистки активно проводила сбор денег, в том числе обращаясь в фонд и используя федеральные каналы — суммарно удалось набрать 21,6 миллиона рублей. Однако после смерти Жанны Фриске в 2015 году семья отказалась предоставлять документы, которые подтверждают, что деньги действительно потрачены на лечение звезды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в свет вышла первая глава биографии Жанны Фриске — в ней певица сама рассказывает о том, что она чувствовала незадолго до смерти.