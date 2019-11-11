«Что за очаровашка!»: младшую дочь рэпера Джигана сравнили с милой куколкой

Поклонники рэпера Джигана поразились новым снимком его младшей дочери. Фото двухлетней Майи выложила в Instagram супруга исполнителя Оксана Самойлова. Девочку она сняла в отеле на Мальдивах, где сейчас отдыхает семья.

«Можно мне таких еще парочку», — подписала фото мама.

Instagram @samoylovaoxana

Звездная пара воспитывает трех детей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и Майю. Недавно Самойлова объявила о четвертой беременности и намекнула, что вновь ждет девочку.

Почему ей хочется, чтобы следующая дочь оказалась похожа на младшую, понятно с первого взгляда на свежее фото. Большие синие глаза, ровные брови, курносый нос и красивая линия губ — природа не обделила малышку красотой. Многие подписчики Оксаны сравнили Майю с кукоклкой за ее почти идеальные черты лица.

«Такая она милая! Долгих ей лет»;

«Нереальная красотка!»

«Боже, ну что за очаровашка!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена рэпера Джигана опровергла слухи об ЭКО.