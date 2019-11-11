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  4. Свыше 50 школьников отравились на Кубани

Свыше 50 школьников отравились на Кубани

, 6:44 Эфирная новость 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Фото, видео: ТАСС/ Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Более 50 учеников сразу из шести школ города Кропоткин и соседних станиц Краснодарского края попали в больницы. В инфекционные отделения они начали поступать еще в пятницу. Родители винят школьные столовые. На завтрак дети ели селедку, а к вечеру многим стало плохо.

Мать пострадавшего ребенка: «У меня сам учится ребенок в школе в пятом классе, ему вчера после обеда стало плохо. Классные руководители стали нам писать, как себя чувствуют дети, мы стали отписываться и были в шоке, что почти в каждой семье ребенку плохо».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свою проверку начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что активисты взвесили портфели первоклашек и ужаснулись.

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