Свыше 50 школьников отравились на Кубани

Более 50 учеников сразу из шести школ города Кропоткин и соседних станиц Краснодарского края попали в больницы. В инфекционные отделения они начали поступать еще в пятницу. Родители винят школьные столовые. На завтрак дети ели селедку, а к вечеру многим стало плохо.

Мать пострадавшего ребенка: «У меня сам учится ребенок в школе в пятом классе, ему вчера после обеда стало плохо. Классные руководители стали нам писать, как себя чувствуют дети, мы стали отписываться и были в шоке, что почти в каждой семье ребенку плохо».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свою проверку начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что активисты взвесили портфели первоклашек и ужаснулись.