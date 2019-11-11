Автору большинства самых знаменитых советских песен, композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. Накануне в Большом театре состоялся ее юбилейный концерт, на котором прозвучали самые известные хиты. Это песни целой эпохи — с ними влюблялись, плакали и гордились спортивным успехам несколько поколений жителей нашей страны. Каждая мелодия — гимн любви, верности, патриотизму и героическим подвигам.

За огромный вклад в культуру Александру Пахмутову наградили орденом Андрея Первозванного. Из Большого — репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Георгия Гривенного.

Это как раз тот случай, когда даже президент может подождать. Владимир Путин появляется за кулисами юбилейного концерта Александры Пахмутовой как раз перед объявлением песни «Ты — моя мелодия», главе государства предлагают пройти на сцену, но он жестом останавливает попытку нарушить ход концерта, слушает бессмертный хит до конца и только потом выходит.

Букет цветов — лишь начало большого праздника; Александра Пахмутова, олицетворяющая всю советскую и российскую песенную культуру, конечно же, за белым роялем.

Владимир Путин: «Это никакое не преувеличение, многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой. Я думал: почему у вас так получается? Такое впечатление, что вы своими талантливыми, теплыми руками прямо в душу к человеку заглядываете и берете оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь. Мною подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны — Андрея Первозванного».

Юбилей Александры Пахмутовой отлично вписался в репертуарную афишу Большого театра: ее песни, наряду с балетом и оперой, — это то, чем мы привыкли гордиться.

А может, секрет ее долголетия и творческой плодовитости как раз в военном прошлом? Она родилась в Сталинграде, но после страшной битвы на Волге оказалась в Москве, в консерватории, которая явила советскому обществу новую звезду.

Кажется, не было ни одного пласта советской жизни, который бы не остался не замеченным Пахмутовой. Весь советский спорт с его фанатическими победами 70-х и 80-х — это она.

Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион и президент Всероссийской федерации плавания: «В частичке золотых медалей есть доля песен Пахмутовой, безусловно. Те рыдания, совершенно искренние, когда мишка улетел под слова песни Александры Пахмутовой, ну это факт. Потому что ни один человек, наверное, глядя на это зрелище, не прощался с такой грустью».

А еще удивительно то, что вся история Пахмутовой — это любовь. Николая Добронравова она встретила 59 лет назад и так с тех пор и не расставалась. Отдельные аплодисменты и от Президента тоже.

Это удивительно, но Александра Пахмутова даже в день своего 90-летия репетировала. Пришли дети и попросили автора «объяснить кое-что». Разве могла она отказать?