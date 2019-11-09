Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции на Кубке Карьяла

Хоккеисты сборной России вырвали победу у команды Швеции во втором матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Победителя встречи определяли по буллитам.

Хоккейный матч прошел 9 ноября в «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Он завершился со счетом 5:4 в пользу российской команды. Шайбы в ворота соперника забросили Антон Слепышев (11-я минута), Дамир Жафяров (15), Кирилл Семенов (35) и Никита Сошников (52). Буллит последнего стал решающим.

Среди шведов голы в свой рекорд записали хоккеисты Карл Клингберг (30-я минута), Микаэль Викстранд (49), Фредрик Хендемарк (54) и Никлас Ханссон (58).

В настоящее время Россия находится в турнирной таблице на третьей строчке с двумя очками. Выше расположились Чехия и Финляндия, у которых по три очка. Шведы находятся в конце турнирной таблице с одним баллом.

Как сообщал 5-tv.ru, первый матч в рамках Кубка Карьяла сборная России сыграла против команды Финляндии. Россияне уступили финнам в этой встрече со счетом 4:3.