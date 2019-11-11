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  4. Как себя чувствует дочь Дениса Клявера и Евы Польны, ранее попавшая в реанимацию

Как себя чувствует дочь Дениса Клявера и Евы Польны, ранее попавшая в реанимацию

, 9:29 | Карина Бернтгольц Видео 136

14-летняя Эвилин была доставлена в больницу в критическом состоянии. Врачи сутки боролись за ее жизнь.

Фото: Instagram @moda_na_zvezdy

Стали известны подробности госпитализации 14-летней дочери музыканта Дениса Клявера и певицы Евы Польны. Как сообщает Starhit, Эвелин была экстренно доставлена в больницу из-за приступа астмы. Девочка попала в реанимацию 3 ноября. В течение суток опытные специалисты боролись за жизнь наследницы Клявера и Польны. Звездные родители не могли найти себе места.

К счастью, медикам все-таки удалось стабилизировать состояние подростка, и вскоре Эвелин пошла на поправку. Как отмечает издание со ссылкой на окружение артистов, девочке уже значительно лучше. Однако врачи рекомендуют еще некоторое время побыть в клинике под присмотром, чтобы полностью восстановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать 14-летней Эвелин Ева Польна прокомментировала новость о ее госпитализации. Звезда успокоила фанатов, сообщив, что ее дочери удалось оправиться от болезни.

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