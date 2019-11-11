  1. Пятый канал
  4. На месте пожара в плавучем ресторане в Ростове-на-Дону обнаружены следы крови

На месте пожара в плавучем ресторане в Ростове-на-Дону обнаружены следы крови

, 13:25 | Карина Бернтгольц 62

Возгорание площадью около 60 квадратных метров произошло в заведении «Казачья станица» у причала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Правоохранительные органы Ростовской области расследуют причины и обстоятельства пожара, вспыхнувшего в плавучем ресторане «Казачья станица» в Ростове-на-Дону. В заведении, пришвартованном к причалу набережной реки Дон, произошло возгорание площадью около 60 квадратных метров. В результате ЧП полностью выгорел малый зал помещения. На данный момент пожар ликвидирован.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в ресторане следы бурого цвета — предположительно, крови. После этого стражи порядка провели проверку медицинских учреждений города, куда в этот день поступали пациенты с колото-резаными ранами. Кроме того, были проведены опросы сотрудников «Казачьей станицы». Точные причины инцидента до сих пор неизвестны. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в Смоленской области, в котором погиб глава Холм-Жирковского района.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

14:32
Оружие века: 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова
14:24
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
14:10
Водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге
14:00
«Секси-бомбочка»: Семенович зажигает в компании пышногрудых девушек
13:54
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
13:48
«С чудинкой была»: Соседка выпавшей с из окна женщины с детьми о погибшей

Сейчас читают

Мужу выпавшей из окна женщины с детьми стало плохо на месте трагедии
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев