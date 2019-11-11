На месте пожара в плавучем ресторане в Ростове-на-Дону обнаружены следы крови

Правоохранительные органы Ростовской области расследуют причины и обстоятельства пожара, вспыхнувшего в плавучем ресторане «Казачья станица» в Ростове-на-Дону. В заведении, пришвартованном к причалу набережной реки Дон, произошло возгорание площадью около 60 квадратных метров. В результате ЧП полностью выгорел малый зал помещения. На данный момент пожар ликвидирован.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в ресторане следы бурого цвета — предположительно, крови. После этого стражи порядка провели проверку медицинских учреждений города, куда в этот день поступали пациенты с колото-резаными ранами. Кроме того, были проведены опросы сотрудников «Казачьей станицы». Точные причины инцидента до сих пор неизвестны. Расследование продолжается.

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