«С чудинкой была»: Соседка выпавшей с из окна женщины с детьми о погибшей

Соседка женщины, выпавшей с двумя детьми из окна квартиры жилого дома в Москве, рассказала о погибшей. По словам собеседницы 5-tv.ru, скончавшаяся женщина, была слегка странной: она выбирала довольно необычные наряды, в особенности головные уборы.

«Она какая-то, мне кажется, с чудинкой немножко была. Извините за выражение, вот такое впечатление создавалось. <.> Одевалась она как-то чудно: то платок повяжет, то шапочка какая-то у нее — сейчас так никто не ходит», — поделилась собеседница 5-tv.ru

Тем не менее, соседка погибшей уверена, что ее семья была дружной и благополучной. Она не может поверить в случившееся. Женщина призналась, что ей очень жаль мужа скончавшейся, который в один миг сразу потерял жену и полуторогодовалую дочь. Уцелеть удалось лишь шестилетнему мальчику — сейчас он госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru публиковал записку женщины, выпавшей из окна, в которой она просит прощения у своего супруга. Мужчине, увидевшему страшную картину произошедшего, стало плохо на месте трагедии.