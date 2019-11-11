Найдена записка женщины, выпавшей с детьми из окна дома в Москве

В распоряжении 5-tv.ru появилось фото записки женщины, выпавшей с двумя детьми из окна квартиры жилого дома в Москве. В своем послании она отметила, что в трагедии нет вины ее супруга.

«Пожалуйста, не сажайте Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, очень добрый, он ничего не знал. Простите меня, но нет мне прощения. Солнце, ты ни в чем не виноват», — говорится в тексте записки.

5-tv.ru

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате происшествия, случившегося на улице Чичерина в российской столице, удалось выжить лишь шестилетнему мальчику, сейчас он госпитализирован. Его мать и полуторогодовалая сестра скончались на месте. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».