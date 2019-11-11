В этот день ровно 40 лет назад на экраны вышел легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя». Картина не удостоилась больших наград, но получила главную — признание зрителей. Десятки фраз моментально разлетелись на цитаты. Звездный дуэт Глеба Жиглова и Володи Шарапова получился настолько живым, что героям даже памятник поставили возле столичной полиции.

Начальник московского уголовного розыска с 1991 по 1994 годы Юрий Федосеев был знаком лично, как считается, с прототипом Жеглова — Владимиром Чвановым, — его вещи выставлены в музее МУРа. Хотя сам же утверждает, что братья Вайнеры, написавшие роман «Эра милосердия», по которому была поставлена картина, создали скорее собирательный образ.

Между прочим, и банды «Черная кошка» никогда не существовало. Но у вымысла — своя жизнь. Каким был бы Глеб Жеглов, если бы его не сыграл Высоцкий? О тех, с кого «писали» портреты в сюжете Николая Никулина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложились судьбы актеров, ставших знаменитыми после выхода сериала «Бригада».