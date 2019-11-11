  1. Пятый канал
  4. Видео: восемь вагонов на ходу отцепились от поезда под Белгородом

Видео: восемь вагонов на ходу отцепились от поезда под Белгородом

, 18:00 | Ниса Мурзанаева Видео 135

Пассажирам пришлось в буквальном смысле пришлось догонять основной состав.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Под Белгородом у пассажирского поезда на ходу отцепились вагоны. Происшествие произошло вечером 10 ноября. Отставшим людям пришлось пешком догонять основной состав по шпалам.

У поезда, двигавшегося по маршруту «Москва — Белгород», на полном ходу отцепились восемь вагонов. Они не сошли с рельсов, поэтому никто из пассажиров не пострадал. До передних вагонов людям пришлось идти по шпалам. Передвижение затрудняло отсутствие освещения — инцидент произошел поздним вечером.

Всех пассажиров доставили в пункт назначения — город Белгород с опозданием на 1 час 57 минут.

В настоящий момент специальная комиссия Юго-Восточной железной дороги выясняет обстоятельства произошедшего.

За последние сутки это не единственный инцидент с поездами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поезд «Москва — Киев» был задержан под Брянском из-за задымления локомотива.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

19:04
Доцента Соколова, подозреваемого убийстве студентки, уволят из СПбГУ
18:53
Два человека ранены при взрыве паропровода у завода «Балтика» в Петербурге
18:41
«Молча подавать патроны»: супруга Тарасова процитировала жену Гитлера
18:32
Фадеев отправляется в кругосветку на 111 дней вместе с новыми артистами
18:21
В Институте истории СПбГУ рассказали о последнем докладе доцента Соколова, на котором была убитая
18:09
Взрыв паропровода произошел на севере Петербурга

Сейчас читают

«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев