Видео: восемь вагонов на ходу отцепились от поезда под Белгородом

Под Белгородом у пассажирского поезда на ходу отцепились вагоны. Происшествие произошло вечером 10 ноября. Отставшим людям пришлось пешком догонять основной состав по шпалам.

У поезда, двигавшегося по маршруту «Москва — Белгород», на полном ходу отцепились восемь вагонов. Они не сошли с рельсов, поэтому никто из пассажиров не пострадал. До передних вагонов людям пришлось идти по шпалам. Передвижение затрудняло отсутствие освещения — инцидент произошел поздним вечером.

Всех пассажиров доставили в пункт назначения — город Белгород с опозданием на 1 час 57 минут.

В настоящий момент специальная комиссия Юго-Восточной железной дороги выясняет обстоятельства произошедшего.

За последние сутки это не единственный инцидент с поездами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поезд «Москва — Киев» был задержан под Брянском из-за задымления локомотива.