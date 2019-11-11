Пассажирский поезд № 5 сообщением «Москва — Киев» был задержан в Брянской области. Незапланированная остановка на станции Алтухово в Брянском регионе Московской железной дороги произошла из-за задымления локомотива. Об этом сообщила МЖД.

По данным Московоской железной дороги, пассажирский состав остановлен, а локомотив отсоединен от вагонов. Для ликвидации происшествия к месту стоянки поезда направлены городские пожарные расчеты и пожарный поезд со станции Брянск.

Из-за ЧП пассажирский поезд задерживается примерно на три часа. По предварительным данным, на движение других поездов произошедший инцидент не повлиял.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ласточка» из Петрозаводска прибыла в Петербург с задержкой на два часа.