Уже год невеста: почему Шпица так и не вышла замуж

Российская актриса Екатерина Шпица объяснила, почему не торопится выходить замуж. Избранник звезды — директор фитнес-клуба Руслан Панов — сделал предложение светской львице еще в октябре прошлого года, однако о свадебной церемонии влюбленных до сих пор ничего не известно.

По словам Шпицы, штамп в паспорте — лишь формальность, которая никак не может повлиять на реальные чувства. Для артистки избранник — воплощение заботы, поддержки, понимания. Теледива чувствует себя комфортно с предпринимателем и без регистрации брака, поэтому не видит смысла спешить с организацией свадебного торжества.

В интервью для WomanHit звезда призналась, что ускорить процесс могло бы решение пары завести детей, однако у Екатерины с Русланом сейчас другие приоритеты и они пока не думали о ребенке.

«Невестой быть приятно. Но регистрировать брак мы не спешим. Рядом с Русланом у меня есть ощущение надежности и плеча единомышленника рядом», — отметила Шпица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Шпица поведала о своем серьезном заболевании.