Суд Петербурга приостановил работу магазина «Лента» после массового отравления сотрудников

В Петербурге возбуждено уголовное дело по поводу массового отравления в центральном офисе гипермаркетов «Лента», где на прошлой неделе заболели более 150 сотрудников, обедавших в столовой.

У всех симптомы кишечной инфекции.

Также суд приостановил работу магазина, где произошел инцидент. Закрытым он останется в течение 37 суток. Источником заражения, по данным Роспотребнадзора, стал один из работников, который скрыл, что у него дизентерия.

К тому же выяснилось, что в магазине не соблюдались температурный режим и сроки хранения продуктов, а у сотрудников не было медицинских книжек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с симптомами отравления сняли 26 детей с поезда из Владикавказа.