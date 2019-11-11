  1. Пятый канал
  4. Суд Петербурга приостановил работу магазина «Лента» после массового отравления сотрудников

Суд Петербурга приостановил работу магазина «Лента» после массового отравления сотрудников

, 20:36 Эфирная новость 281

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

В Петербурге возбуждено уголовное дело по поводу массового отравления в центральном офисе гипермаркетов «Лента», где на прошлой неделе заболели более 150 сотрудников, обедавших в столовой.

У всех симптомы кишечной инфекции.

Также суд приостановил работу магазина, где произошел инцидент. Закрытым он останется в течение 37 суток. Источником заражения, по данным Роспотребнадзора, стал один из работников, который скрыл, что у него дизентерия.

К тому же выяснилось, что в магазине не соблюдались температурный режим и сроки хранения продуктов, а у сотрудников не было медицинских книжек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с симптомами отравления сняли 26 детей с поезда из Владикавказа.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

22:23
«Чистое сумасшествие»: В Кремле прокомментировали зверское убийство студентки СПбГУ
22:11
СК РФ возбудил ряд уголовных дел в связи с угрозами московскому судье
22:04
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине
21:52
Денис Клявер опубликовал проникновенный пост в годовщину смерти отца
21:39
Девушка-инвалид рассказала подробности изнасилования таксистом — видео
21:27
Почему президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке — репортаж

Сейчас читают

Доцент Соколов разрыдался в суде: Новые подробности зверского убийства студентки СПбГУ
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев