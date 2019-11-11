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  4. «Это невозможно!» Формы «русской Кардашьян» в мини-платье свели юзеров с ума

«Это невозможно!» Формы «русской Кардашьян» в мини-платье свели юзеров с ума

, 21:13 | Ниса Мурзанаева Фото 265

Поклонники Анастасии Квитко не перестают удивляться ее потрясающей фигуре в откровенных нарядах.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко не устает радовать подписчиков в Instagram красочными и провокационными снимками. На этот раз «русская Кардашьян» опубликовала в соцсеть серию пляжных фото. На фотографиях манекенщица позирует на песочке на фоне пальм. Для съемки блогер надела сиреневое мини-платье с откровенным вырезом на груди.

Соблазнительный наряд дал поклонникам Анастасии Квитко в полной мере насладиться ее идеальной фигурой. Меньше, чем за час, эротичные снимки с пляжа набрали более тридцати тысяч лайков и около пятисот комментариев.

Instagram @anastasiya_kvitko

Поклонники «русской Кардашьян» по достоинству оценили нежный, но вместе с тем безумно сексуальный образ кумира. Многие фанаты отметили, что мини-платье здорово подчеркивает пышные формы красавицы.

«Ангел в песке!»

«Ух ты, отлично выглядишь в фиолетовом цвете!»

«Нет круче тебя!»

«Это невозможно — быть такой красивой!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что демоническая Анастасия Квитко покорила Instagram.

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