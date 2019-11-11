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  4. СК РФ возбудил ряд уголовных дел в связи с угрозами московскому судье

СК РФ возбудил ряд уголовных дел в связи с угрозами московскому судье

, 22:11 | Светлана Шевченко Видео 174

Двое мужчин в интернете призывали к осуществлению экстремистской деятельности, а также угрожали причинением время представителю закона.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела по факту публичных угроз в интернете в адрес судьи Московского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СК РФ

По данным следствия двое мужчин, один из которых ранее был судим, в интернете призывали к осуществлению экстремистской деятельности, а также угрожали причинением время представителю закона. О причинах неправомерных действий пока не сообщается.

В ходе расследования были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половцов 1978 года рождения. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 и части 1 статьи 296 УК РФ.

«Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия. Поэтому в ходе расследования всем обстоятельствам и действиям фигурантов будет дана объективная правовая оценка в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства», — подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru в Петербурге продолжается расследование громкого убийства доцентом петербургского университета своей возлюбленной. Олегу Соколову избрана мера пресечения и он уже дал первые показания, в которых рассказал о возможных причинах произошедшего.

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