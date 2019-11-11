СК РФ возбудил ряд уголовных дел в связи с угрозами московскому судье

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела по факту публичных угроз в интернете в адрес судьи Московского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СК РФ

По данным следствия двое мужчин, один из которых ранее был судим, в интернете призывали к осуществлению экстремистской деятельности, а также угрожали причинением время представителю закона. О причинах неправомерных действий пока не сообщается.

В ходе расследования были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половцов 1978 года рождения. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 и части 1 статьи 296 УК РФ.

«Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия. Поэтому в ходе расследования всем обстоятельствам и действиям фигурантов будет дана объективная правовая оценка в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства», — подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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