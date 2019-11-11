Выстрелил четыре раза: зачитаны признательные показания доцента СПбГУ Соколова

В ходе судебного заседания заслушаны признательные показания историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней студентки. Мужчина утверждал, что выстрелил в жертву четыре раза.

«Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко», — процитировали на суде слова педагога.

В Санкт-Петербурге историку избирают меру пресечения в Октябрьском районном городском суде. Обвиняемый настаивает на заключении под стражу, об этом ходатайствуют и следователи.

Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве студентки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 24-летней Анастасии Ещенко. После расправы над девушкой, историк, по версии следствия, расчленил ее тело и частично избавился от останков, сбросив их в реку Мойку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.