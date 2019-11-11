  1. Пятый канал
  4. Выстрелил четыре раза: зачитаны признательные показания доцента СПбГУ Соколова

Выстрелил четыре раза: зачитаны признательные показания доцента СПбГУ Соколова

, 16:15 | Ниса Мурзанаева Видео 1 193

Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней студентки, избирают меру пресечения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 43

В ходе судебного заседания заслушаны признательные показания историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней студентки. Мужчина утверждал, что выстрелил в жертву четыре раза.

«Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко», — процитировали на суде слова педагога.

В Санкт-Петербурге историку избирают меру пресечения в Октябрьском районном городском суде. Обвиняемый настаивает на заключении под стражу, об этом ходатайствуют и следователи.

Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве студентки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 24-летней Анастасии Ещенко. После расправы над девушкой, историк, по версии следствия, расчленил ее тело и частично избавился от останков, сбросив их в реку Мойку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 43
11 нояб
«Могла намеренно провоцировать»: Психиатр о возможных мотивах убийства Соколовым своей студентки
11 нояб
«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда
11 нояб
Видео: Предположительно туловище убитой студентки СПбГУ нашли на барже в Петербурге
11 нояб
Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в зверском убийстве студентки
11 нояб
Доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, заплакал в суде — видео
11 нояб
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
11 нояб
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении студентки, привезли в суд
11 нояб
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях
11 нояб
Наполеон с Мойки. Что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток
10 нояб
Отец убитой историком Соколовой девушки: «Настя о нем ничего плохого никогда не говорила»

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

17:33
Королева в розовом парике отшлепала полуголых танцовщиц — видео
17:24
«Могла намеренно провоцировать»: Психиатр о возможных мотивах убийства Соколовым своей студентки
17:15
Глушаков требует через суд взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей
17:06
Преподаватель СПбГУ Соколов арестован по подозрению в убийстве студентки
17:04
«Человек довольно шебутной»: Знакомая женщины, выпавшей из окна с детьми, о погибшей
16:53
Народная милиция ДНР: Российские журналисты попали под обстрел в Ясиноватой

Сейчас читают

«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев