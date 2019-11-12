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  4. «Как понравиться его маме?» Наталия Штурм объявила, что влюбилась на Ямайке

«Как понравиться его маме?» Наталия Штурм объявила, что влюбилась на Ямайке

, 0:39 | Светлана Александрова Фото 103

Лица избранника артистка не показала, но на снимках, которые она опубликовала в соцсетях, на ее плече лежит темнокожая мужская рука.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Известная российская писательница и певица Наталья Штурм, уже неделю отдыхающая на Ямайке, ошарашила своих подписчиков, неожиданно объявив на своей странице в Instagram, что влюбилась.

«Вы считаете меня легкомысленной?!» Да, я влюбилась! Впервые за долгое время! И поэтому рада сообщить что общество недолюбленных поредело. Нет, ну надо же так влюбиться, вот курица-то… Я боюсь не понравиться его маме. Что посоветуете?» - написала 53-летняя Штурм, сопроводив пост снимками, на которых на ее плече лежит темнокожая мужская рука.

Instagram @nataliashturm

Позже в комментариях она пояснила изумленным и критикующим ее пользователям, что ее избраннику 32 года, и он другой расы. Кроме того, адвокат, у него стабильная работа, дорогая машина, квартира за 580 тысяч долларов, и вообще он «шедевр» — «невероятный» и «незабываемый». Подписчики энтузиазма счастливой женщины не разделили.

«Совсем крышу снесло, пенсию просто так не дают. Противно, бабуля».

«Если б мой сынок такую невесту привел я б охренела!»

«Вот и будешь на плантации работать».

«Наташ, приводи себя в порядок, а то очень смахивает на слабоумие», — пишут комментаторы.

Нашлись, правда и те, кто поддержал Наталью, ставшую бабушкой в мае этого года.

«Наташа, вы не можете не понравиться его маме! Вы великолепны».

«Влюбиться никогда не поздно, любовь окрыляет и мотивирует на многое! Это офигенное чувство».

«Прекрасно! Наслаждайтесь, ведь вы молоды и телом, и душой».

«Живите, любите, радуйтесь!», — желают знаменитости фанаты.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, летом Наталья Штурм призналась, что рассталась с очередным своим кавалером после того как уличила его в изменах с молодой любовницей.

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