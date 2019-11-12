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Песков объяснил критику Путина строительства космодрома «Восточный»

, 1:37 | Светлана Шевченко Блог 26

Во время заседания с правительством глава государства резко высказался о нецелевом расходовании средств при реализации нацпроектов.

Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил жесткую критику главы государства по строительству космодрома «Восточный».

Спикер Кремля пояснил, что высказанные претензии Владимира Путина относятся к предыдущему этапу работы комплекса.

Президент сегодня потребовал не допускать нецелевого расходования средств при реализации нацпроектов. Речь идет о закупке техники и оборудования. На совещании с правительством Владимир Путин говорил о необходимости добиться абсолютной прозрачности не только в этой сфере, но и других, подобного уровня. В качестве отрицательного примера привел ситуацию с космодромом «Восточный», при строительстве которого украдено 11 миллиардов рублей. И несмотря на десятки уголовных дел о хищениях, проблемы продолжаются.

«Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов. Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов!» — возмутился президент.

О здоровом отношении уже не к реализации нацпроектов, а собственному организму говорили с министром здравоохранения. Когда Вероника Скворцова доложила президенту, что прививку от гриппа новой российской вакциной, признанной одной из лучших в мире, сделали уже более 55 миллионов человек, Владимир Путин устроил перекличку среди членов правительства.

«Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска. Председатель правительства сделал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Четыре — я тоже сделал. Значит так, гриппом заболел — самострел», — подчеркнул Владимир Путин.

Что касается других сфер, то, выслушав доклад министра финансов Антона Силуанова об удачном эксперименте по введению налогового режима для самозанятых, глава государства согласился с предложением распространить эти льготы на всю страну. Предполагается, что субъекты смогут это сделать начиная со второго полугодия 2020 года.

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