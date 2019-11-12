Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Овны, неудачи преподали вам ценные жизненные уроки и помогли закалить характер. Другими словами, вы не были бы теми, кем вы являетесь сегодня, если бы не все эти беды. Сегодня звезды просят вас простить тех, кто причинил вам боль на жизненном пути.
♈ Овен
Овны, неудачи преподали вам ценные жизненные уроки и помогли закалить характер. Другими словами, вы не были бы теми, кем вы являетесь сегодня, если бы не все эти беды. Сегодня звезды просят вас простить тех, кто причинил вам боль на жизненном пути.
Космический совет: простите и отпустите.
♉ Телец
Давайте поговорим о вашей любви к максимализму. «Слишком много» — это сколько, по-вашему? Проверьте — может, вы покупаете и копите то, что вам не нужно? В сфере любви и эмоций вас просят взять на себя ответственность за свои слова и поступки. Помнить, что вы — сознательные создатели своей судьбы.
Космический совет: пришло время взять на себя ответственность за свои слова и решения.
♊ Близнецы
Вы строите (или готовитесь построить) общее будущее с тем, кого любите. Оставайтесь открытыми для того, что может предложить Вселенная. Спойлер, Близнецы: лучшее еще впереди. Не забывайте делать то, что нужно делать систематически — в неукоснительном следовании ритуалам ваша сила.
Космический совет: оставайтесь открытыми для того, что может предложить Вселенная.
♋ Рак
Все так, как и должно быть — как в вашем внутреннем мире, так и в окружающем вас. Вы чувствуете себя смелыми и бодрыми, контролируете свою жизнь больше, чем когда-либо. Если вы влюблены — не ждите, пока ваша пассия признается в симпатии первой. Пусть ваша позиция будет известна, несмотря на ваш страх быть отвергнутым.
Космический совет: наберитесь смелости и скажите о своих чувствах тому, в кого влюблены.
♌ Лев
Как вы относитесь к мимолетным романам, Львы? Не имеет значения. Все равно у вас не будет времени, чтобы об этом подумать — слишком стремительно развиваются события. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации — не спешить самому. Плывите по течению, пусть и бурному.
Космический совет: приготовьтесь к бурной интрижке!
♍ Дева
Вы знаете, чего хотите, и вас не остановить в погоне за тем, что вызывает улыбку на вашем лице. Следуйте желаниям своего сердца, Девы. Одинокие Девы обнаружат, что за ними ухаживает кто-то, кто вполне устроит их как спутник жизни.
Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу — остальное сделает ваша сила воли.
♎ Весы
Весы, если вы хотите всегда быть любимы своим партнером — стоит держать в уме определенный образ. Вы должны чувствовать его, визуализировать его и знать, что вы заслуживаете того, чтобы вас любили. Но есть большая вероятность, что вы забыли выразить свои чувства или сказать три волшебных слова сами.
Космический совет: визуализация — ваше все!
♏ Скорпион
Вы многого не знаете о ситуации. Тщательно изучите факты, прежде чем делать какие-либо выводы. Это ключ к пониманию другой стороны истории. С другой стороны, вам не придется иметь дело только с испытаниями и несчастьями. Ваш друг женского пола станет сегодня источником вашей силы.
Космический совет: не рубите с плеча — разберитесь в ситуации.
♐ Стрелец
Если вы только познакомились с кем-то хорошеньким, лучше всего действовать «как принято». Установите душевную близость прежде, чем физическую — в этом секрет крепких отношений. Стрельцы, которые уже находятся в отношениях некоторое время, теперь продвигаются к браку.
Космический совет: с сексом лучше не спешить.
♑ Козерог
Напоминание от Вселенной: вам не нужно соглашаться на меньшее. Вы буквально обновляетесь на каждом душевном и физическом уровне. Ваши мечты и желания принимают осязаемую форму. В то же время ваши любовные отношения дают вам комфорт, который вам необходим, чтобы чувствовать себя в безопасности. Только помните, что это не стоит воспринимать как должное — поблагодарите своего партнера за то, что он делает для вас.
Космический совет: ваши мечты и желания принимают осязаемую форму.
♒ Водолей
Если ваша работа связана с постоянным общением, личное время посвятите только себе. Найдите время, чтобы заняться любимым делом. Помолчите. Прогуляйтесь по парку в одиночку. Сегодня также стоит очистить свое духовное пространство от любых негативных энергий. Простые ритуалы вроде уборки и мытья посуды будут в этом помогать.
Космический совет: личное время посвятите только себе.
♊ Рыбы
Все так, как и должно быть, говорит таинственная улыбка на вашем лице. Вы в хорошем месте, Рыбы, в окружении добрых людей, которые напоминают вам о том, как выглядит счастье. Это также время изобилия и безопасности. Семена, которые вы кропотливо сажали и взращивали, теперь готовы приносить плоды. Некоторые из вас могут подумать о том, чтобы вложить деньги в недвижимость. Звезды не против, но в этом случае заранее точно распланируйте бюджет, чтобы не поддаваться импульсивным и бесполезным покупкам.
Космический совет: решите вкладываться в недвижимость — распланируйте бюджет заранее.
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