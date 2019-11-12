Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Овны, неудачи преподали вам ценные жизненные уроки и помогли закалить характер. Другими словами, вы не были бы теми, кем вы являетесь сегодня, если бы не все эти беды. Сегодня звезды просят вас простить тех, кто причинил вам боль на жизненном пути.

♈ Овен

Овны, неудачи преподали вам ценные жизненные уроки и помогли закалить характер. Другими словами, вы не были бы теми, кем вы являетесь сегодня, если бы не все эти беды. Сегодня звезды просят вас простить тех, кто причинил вам боль на жизненном пути.

Космический совет: простите и отпустите.

♉ Телец

Давайте поговорим о вашей любви к максимализму. «Слишком много» — это сколько, по-вашему? Проверьте — может, вы покупаете и копите то, что вам не нужно? В сфере любви и эмоций вас просят взять на себя ответственность за свои слова и поступки. Помнить, что вы — сознательные создатели своей судьбы.

Космический совет: пришло время взять на себя ответственность за свои слова и решения.

♊ Близнецы

Вы строите (или готовитесь построить) общее будущее с тем, кого любите. Оставайтесь открытыми для того, что может предложить Вселенная. Спойлер, Близнецы: лучшее еще впереди. Не забывайте делать то, что нужно делать систематически — в неукоснительном следовании ритуалам ваша сила.

Космический совет: оставайтесь открытыми для того, что может предложить Вселенная.

♋ Рак

Все так, как и должно быть — как в вашем внутреннем мире, так и в окружающем вас. Вы чувствуете себя смелыми и бодрыми, контролируете свою жизнь больше, чем когда-либо. Если вы влюблены — не ждите, пока ваша пассия признается в симпатии первой. Пусть ваша позиция будет известна, несмотря на ваш страх быть отвергнутым.

Космический совет: наберитесь смелости и скажите о своих чувствах тому, в кого влюблены.