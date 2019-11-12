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Британские СМИ ищут русский след в смерти основателя «Белых касок»

, 3:15 Эфирная новость 22

Россия не раз разоблачала «дутые» сенсации скандальной организации.

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Фото, видео: REUTERS /KEMAL ASLAN, 5-tv.ru

Один из основателей «Белых касок» Джеймс Ле Ме-зюрье найден мёртвым в Стамбуле. Он погиб при транных обстоятельствах. По одной из версий — выпал с балкона собственной квартиры. Но сделал это сам или ему помогли?

Порезы и переломы рук. Причина смерти – падение с высоты. Полиция Стамбула просмотрела записи уличных камер наблюдения за ночь – и выяснила, что в дом Джеймса Ле Мезурье никто не входил. Просто в определённый момент мужчина выпал с балкона. Тело нашли соседи, о его смерти не знала даже жена.

Слишком скандальный шлейф тянется за деятельностью организации, которая неоднократно была замечена в распространнении фейковых новостей — о химических атаках в Сирии, о массовой гибели мирных граждан… Россия не раз разоблачала, такие, «дутые», сенсации.

Виталий Ханин разбирался, будут ли искать «русский след»?

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