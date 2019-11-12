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Видео: ракета Space X в четвертый раз отправилась в космос

, 6:23 | Анастасия Игонина Видео 29

Ракета-носитель Falcon 9 стала мировым рекордсменом по количеству запусков.

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Фото, видео: Twitter @SpaceX

Во Флориде прошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X. Космическое судно несло на себе 60 спутников Starlink.

Falcon 9 стартовала с космодрома, находящегося на мысе Канаверал во Флориде. Носитель запускался в четвертый раз — это рекорд для современных многоразовых ракет подобного типа. При прошедшем 11 ноября запуске Space X впервые использовала бывший в употреблении носовой обтекатель, который сохранился после доставки в космическое пространство спутников Arabsat-6A.

Кроме того, первая ступень Falcon 9 после отделения успешно приземлилась на специальную платформу, размещенную в Атлантическом океане — ролик, подтверждающий это, появился на странице компании в Twitter. Space X также намерена выловить из океанских вод носовой обтекатель и использовать его еще раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главу Space X оригинально позвали на форум в Краснодар.

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