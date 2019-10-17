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Шепелев удивил поклонников музыкальными предпочтениями сына — видео

, 10:56 Видео 1 350

Шестилетний наследник ведущего и покойной певицы Жанны Фриске обожает хард-рок и гранж.

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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев поднял в Instagram серьезную тему музыкального воспитания детей. Подписчикам телеведущий рассказал, что его шестилетний сын Платон от Жанны Фриске, к неожиданности папы, полюбил хард-рок и гранж.

«Когда я включил ему Nirvana, это была любовь с первой ноты. Сейчас это его любимая группа. А также Metallica, Clash, Nickelback, SOD и Sex pistols. Я серьезно. В машине нас сопровождает гитарный запил, под который сын методично кивает головой. А вот хард-рок баллады его бесят, говорит, это для девчонок», — рассказал автор поста.

Помимо тяжелой музыки Платон уважает классику, в частности, Бетховена и Шопена. Мальчик трижды в неделю берет уроки игры на фортепиано. Шепелев говорит, что не ограничивает сына в музыкальных предпочтениях. Однако задается вопросом: нужно ли фильтровать то, слушает ребенок? Ведь на музыкальных просторах легко найти депрессивные и нецензурные песни.

Instagram @platon.shepelev

Большинство фолловеров отметило хороший вкус Шепелева-младшего и сошлось во мнении, что фильтровать аудиоряд все же стоит. Также многие заинтересовались отношением Платона к творчеству его покойной мамы, но эти вопросы остались без ответа.

«А у Платона неплохой музыкальный вкус!»

«Современную нашу музыку лучше все-таки фильтровать. Случайно в такси послушав, что сейчас звучит по радио, пришла в ужас!»

«Пусть слушает, что хочет. Главное, чтобы в словах не было мата»;

«Интересно, когда по радио включают песни Жанны, как реагирует Платон и знает ли, что это песни его мамы? Нам об этом вряд ли скажут», — написали поклонники звездного семейства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жанна Фриске перед смертью пожалела о появлении сына

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