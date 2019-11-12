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ОНФ: Поручения Путина в пострадавшем от паводка Приангарье не выполняются

, 9:43 | Карина Бернтгольц Видео 25

По слова сопредседателя регионального штаба ОНФ Сергея Апановича, проблемы пострадавших жителей до сих пор не решены.

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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 96

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили, что данные президентом России поручения по ликвидации последствий паводка в Иркутской области не выполняются.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович отметил, что в ходе проведенного опроса мониторинговая комиссия пришла к выводу о нерешенности проблем жителей региона, пострадавших в результате наводнения. В исследовании приняли участие 305 человек из 15 населенных пунктов.

В ходе беседы с пострадавшими от паводка в Приангарье было установлено, что почти 70% человек не владеют информацией, где и как получить помощь или восстановить документы. 90% не могут получить обещанные компенсации. Еще 57% жителей хотят оспорить результаты обследования пострадавших домов, однако не могут этого сделать из-за нехватки денежных средств. Некоторым, для того чтобы отстоять свои права, приходится обращаться за помощью к адвокатам.

По словам Сергея Апановича, сейчас принимаются необходимые меры для разрешения ситуации и стараются всячески помочь пострадавшим людям. В частности, полученные сведения направлены в федеральные структуры и региональное правительство.

«Четкое поручение было президента, чтобы конкретно отработать проблему каждого человека, пострадавшего от паводка. Необходимо было создать мобильные группы, те, которые могли проехать по всем населенным пунктам и отработать, необходимый пакет документ для получения сертификатов на жилье, на ремонт, собрать необходимые справки. <…> Поэтому люди, потеряв всякую надежду, не знаю уже, к кому взывать, остается только к Богу», — заключил Апанович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иркутские власти «халтурят» в ликвидации последствий наводнения.

Тема:
Паводок в Иркутской области 96
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