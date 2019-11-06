Иркутские власти «халтурят» в ликвидации последствий наводнения

Общероссийский народный фронт опубликовал отчет о работе на территории затопленных населенных пунктов Иркутской области. Специальная мониторинговая группа была направлена туда, чтобы проконтролировать работу местных властей в вопросах ликвидации последствий наводнения.

«Фронтовики» провели опрос 305 местных жителей, проживающих в 12 населенных пунктах. Члены мониторинговой группы спрашивали у переживших катаклизм людей — как, по их мнению, чиновники Иркутской области справляются с поручением главы государства Владимира Путина о ликвидации последствий стихийного бедствия.

Выяснилось, что 90% опрошенных — 274 человека имеют проблемы с получением обещанных выплат. Из них 74% даже не получили помощи в оформлении специального сертификата. Тогда как поручение президента РФ гласит — пострадавшие от наводнения должны быть обеспечены документом в срок до 25 сентября 2019 года, пишет «Ридус».

Одна из местных жительниц пожаловалась: ей не дали сертификат из-за того, что в одном списке чиновников ее населенный пункт определили, как село, а в другом — как деревню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин потребовал от иркутских чиновников работать с людьми «с душой и сердцем».