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Курсант тюменского военного училища скончался от менингита

, 11:22 | Карина Бернтгольц 60

Пациент поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи проводили необходимое лечение, однако спасти его не удалось.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова скончался в больнице от менингита. С профилактической целью из медицинских отделений в инфекционные был переведен 21 студент вуза.

Как сообщает портал 72.RU, молодой человек поступил в отделение больницы в крайне тяжелом состоянии 8 ноября. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Результаты лабораторных исследований подтвердили диагноз менингококковый менингит.

После инцидента в военное училище прибыла бригада медиков для осуществления профилактических мероприятий. Была проведена вакцинация всех контактных лиц, а также антибиотикотерапия. Специалисты провели осмотр курсантов и работников учреждения, а также взяли необходимые анализы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять детей заболели менингитом в школе № 412 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

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