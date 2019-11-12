Отец погибшего «пьяного» мальчика прокомментировал освобождение Алисовой

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Отец ребенка Роман Шимко сообщил 5-tv.ru, что не верит в перевоспитание женщины.

«Ей жизни не хватит, чтобы исправиться. Она такой родилась, она такой и умрет: с таким отношением к делу, к жизни, детям», — сказал Шимко.

Он добавил, что Алисова перечисляет деньги в качестве компенсации, однако суммы там незначительные.

«Она перечисляет, но это какие-то копейки, я их не считаю. Но, в общей сложности, в районе 40 (тысяч рублей — Прим. ред) где-то. Это плюс-минус, я (точно — Прим. ред) не знаю», — добавил отец сбитого мальчика.

В заключение мужчина сказал, что не будет чувствовать себя спокойно, пока Алисова не понесет справедливое наказание.

Дело сбитого насмерть «пьяного» мальчика

Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года, напоминает RT. Ольга Алисова сбила в одном из дворов в Балашихе шестилетнего мальчика. Огласку дело получило после того, как в крови ребенка обнаружили невероятную дозу алкоголя — 2,7 промилле.

Позднее выяснилось, что эксперт допустил ошибку. Ему назначили 10 месяцев исправительных работ. Ольгу Алисову приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении. С учетом времени в СИЗО, она отсидела весь срок. Ее выход на свободу подтвердили во ФСИН.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее суд отказался отсрочить наказание виновнице ДТП с «пьяным мальчиком». Алисова просила об этом, так как ее дочери на тот момент не исполнилось 14 лет. Также суд дважды отказывал виновнице аварии в УДО.