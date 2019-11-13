Пелагея готова родить еще ребенка

Певица Пелагея, воспитывающая вместе с хоккеистом Иваном Телегиным дочь Таисию, которой скоро исполнится три года, призналась, что не против родить еще одного малыша, причем в самое ближайшее время.

«Не знаю, может быть, и сейчас», — приводит «Собеседник» ответ артистки на вопрос, когда она собирается завести второго ребенка.

При этом Пелагея сетует, что не в состоянии уделить семье столько внимания, сколько хотелось бы — из-за плотного концертного графика. А Таисия тем временем уже заявляет, что собирается пойти по маминым стопам и стать певицей. Пелагея, похоже, возражать не собирается, она признает, что артистический дар малышки уже заметен.

«Она, конечно, папина дочь. Носится по дому, декламирует стихи. Очень артистичная мадам и спортивная. С ней много занимаются, я читаю ей очень много, показываю какие-то интересные вещи типа балета. О том, что я певица, она знает. Дочка любит смотреть маму по телевизору. Когда меня видит, кричит: «Браво!» А мне постоянно говорит: «Когда я вырасту, я буду петь на сцене, как ты сейчас. А ты будешь сидеть в зрительном зале и после выступления дарить мне цветочки», — цитирует издание Пелагею.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором маленькая Таисия лихо отплясывает в зрительном зале на мамином концерте в Сочи.