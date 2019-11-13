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В Израиле прошла торжественная церемония закладки монумента «Свеча памяти»

, 2:02 Эфирная новость 24

В фундаменте — капсула с землей с Пискаревского мемориала — в память о подвиге защитников и жителей Ленинграда в страшные военные годы.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

В Израиле появится памятник жертвам блокадного Ленинграда. Торжественная церемония закладки монумента «Свеча памяти» прошла в Иерусалиме.

Выбор места неслучаен: после Санкт-Петербурга Израиль занимает второе место по числу проживающих здесь блокадников. Об этом напомнил мэр Иерусалима. В фундаменте — капсула с землей с Пискаревского мемориала — в память о подвиге защитников и жителей Ленинграда в страшные военные годы. Этот памятник должен стать еще одним символом российско-израильских отношений.

«Над созданием монумента „Свеча памяти“ трудились совместно архитекторы и скульпторы обеих стран — Израиля и России. Главный элемент композиции — стела в виде свечи — на которой размещены бронзовые символы Израиля и Ленинграда», — подчеркнул ведущий церемонии заложения мемориала «Свеча памяти» Михаил Рискин.

Открытие памятника состоится 27 января 2020-го года, когда в России отмечается День снятия блокады Ленинграда, а во всем мире — День памяти жертв холокоста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла в Санкт-Петербурге передача капсулы с землей с Пискаревского мемориала.

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