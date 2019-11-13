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  4. Звезда фильма Эльдара Рязанова в свои 60 лет «обрел» дочь

Звезда фильма Эльдара Рязанова в свои 60 лет «обрел» дочь

, 2:23 | Сергей Зеленский Фото 58

Однако героя «Забытой мелодии для флейты» Евгения Воскресенского просто пытались «развести».

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Фото, видео: Instagram @evoskresenskii

Театральный и киноактер Евгений Воскресенский, считавший себя бездетным, в свои солидные 60 лет узнал о дочери, якобы рожденной в результате отношений с девушкой из Швейцарии Мартиной Блонше в 1989 году.

Влюбленные хотели пожениться, но Евгений в последний момент передумал и женился на другой, пишет Teleprogramma.Pro. Назло звезде фильма легендарного режиссера Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты», Мартина вышла замуж, но так и не смогла свыкнуться с бросившим ее советским актером, и покончила с собой.

На одном из российских федеральных каналов появилась некая Анна, которая утверждала, что ее родителями являются Блонше и Воскресенский, а после смерти мамы она жила в детском доме, пока ее не удочерила швейцарская семья.

Удивлению и радости актера не было предела — ведь он всю жизнь считал, что не способен иметь детей.

Анна рассказала, что, достигнув совершеннолетия, она сделала ДНК-тест, а также связалась с лучшей подругой своей умершей матери, подтвердившей, что Евгений был любовью всей ее жизни.

Однако актер усомнился, стала бы скрывать Мартина свою беременность от него.

В ходе телепередачи Анну проверили на «полиграфе», и выяснилось, что она, позиционирующая себя как швейцарка, не знающая русского языка, его понимает. Более того, никакой ДНК-экспертизы она не проходила, а лишь претендовала на наследство одинокого, но успешного в творчестве актера.

«Очень жаль», — сказал после этого Воскресенский.

Настоящая фамилия Евгения — Бондаренко. Так как на закате СССР актер был вынужден халтурить по воскресеньям, играя в сказках, он взял себе псевдоним Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у 89-летнего актера Ивана Краско объявился и тут же пропал внебрачный сын.

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