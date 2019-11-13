Сюрприз с 30-летней историей: Альпинист оставил записку дочери на горе в Якутии

Житель Ленинграда, альпинист Юрий Цветков 30 лет назад положил начало трогательной истории, которая могла бы лечь в основу приключенческого романа.

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В Якутии на горе Муус-Хайа мужчина оставил нежное послание своей дочери, датированное 9 августа 1990 года. Туристы обнаружили записку только в 2019-м и решили во что бы то ни стало отыскать девушку, которой отец адресовал такие искренние строки.

«Свое восхождение на гору Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья, и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. 9.08.90 г. (г. Ленинград)», — говорится в тексте.

YouTube @Якутия24

О письме отца жительница Санкт-Петербурга Анна Цветкова ничего не знала в течение 30 лет, однако в конце концов записка нашла своего адресата. Девушку искали несколько месяцев. Неравнодушная туристка, нашедшая послание, попробовала найти Цветкову при помощи социальных сетей. После возвращения она опубликовала снимок записки и попросила знакомых поделиться им. К испытанию теории шести рукопожатий подключились СМИ, и вскоре женщина узнала о том, что отец ей посвятил свой рискованный поступок.

5-tv.ru связался с Анной и выяснил, что она чувствовала в тот момент, когда ей сообщили о нежданной весточке из прошлого. Женщину переполняли противоречивые эмоции.

5-tv.ru

«Очень смешанные эмоции. Это одновременно и жалость с тем, что папы сейчас нет. Очень смешанные эмоции. Но больше радости. Приятно, что через 30 лет такой сюрприз», — поделилась дочь путешественника.

По словам Цветковой, альпинисты пообещали передать ей письмо. Уже в следующем году они планируют снова взобраться на гору и забрать записку, которая уже 30 лет ждет адресата. Экстремалы предложили женщине самой составить им компанию и повторить путь отца, однако покорять Муус-Хайа она пока не решилась.

«Они сказали, что восхождение через год у них будет, и, если я не смогу пойти, они заберут ее и передадут мне», — пояснила Цветкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трогательное послание из далекой юности получил житель Омска. Написанную еще в прошлом веке записку случайно обнаружили туристы в Крыму.