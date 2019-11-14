Артур Гаспарян: Пугачева перед концертом в Минске боялась забыть слова песен

Что случилось на концерте Пугачевой в Минске? Почему Примадонна не смогла выйти к зрителям на бис? И на какие жертвы готовы пойти фанаты ради любимой артистки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Поздно ночью к Белорусскому вокзалу в столице подъехала роскошная иномарка. Толпа поклонников замерла в ожидании. Из автомобиля вышла Алла Пугачева. С идеальным макияжем, укладкой, в длинном платье она осторожно подошла к персональному вагону поезда Москва–Минск. Примадонна отправилась в столицу Белоруссии на первый за долгое время сольный концерт.

Пассажиры, которым посчастливилось ехать в одном поезде с самой Примадонной, признаются: в составе в эту ночь была особая атмосфера.

«Поезд был волшебный. Вот два вагона между нами было, но энергетика была поразительная. Мне казалось, все это чувствовали», — вспоминает Лариса Горбунова, поклонница Примадонны.

В Минске артистку встречали торжественно. Поклонники передали звезде ее любимое белорусское сало.

«Да, я сюда за салом приехала!» — смеется певица.

Один из поклонников даже решил сделать татуировку с автографом Примадонны!

Музыкальному критику Артуру Гаспаряну удалось заглянуть в гримерку Примадонны. Докладывает: Алла Борисовна волновалась, как будто в первый раз.

«Собирается с духом, эмоционально, боится забыть слова каких-то песен. Ей дают листочек, а она говорит: «Не хочу я этот листочек, потому что все равно ничего не увижу».

Сейчас она у нас уже не конвейерная певица, к счастью. Поэтому каждый концерт он как на вес золота. И для зрителя, кстати, и для нее», — утверждает музыкальный критик.

Алла Борисовна вышла на сцену в оригинальном наряде: коротких шортах, дополненных стильной юбкой.

«Нужно было создать именно такую юбку с шортами, которую мы правильно продумали, с карманами, как ей удобно. Чтобы она чувствовала себя такой озорной девчонкой, которая в ее 70 лет все равно в ней живет», — рассказывает дизайнер Игорь Гуляев.

Следующий образ — кокетливая красная пачка и кеды. Сложно поверить, что Примадонне в этом году исполнилось 70 лет, так энергично она танцевала на сцене.

Что же могло произойти с артисткой? В финале одной из песен Пугачева забралась на стол и эффектно разбила ногой стоявшие на нем стеклянные бутылки. А под конец концерта Алла надела белую юбку в пол. Широкий ремень подчеркивал тонкую талию 70-летней певицы. Пугачева исполнила трогательную песню, посвященную своему супругу Максиму Галкину.

Пока Алла Борисовна пела, за кулисами готовилась к выходу балерина Анастасия Волочкова. Примадонна пригласила ее принять участие в одном из номеров. Пугачева даже попыталась повторить знаменитый шпагат балерины. И у нее практически получилось!

Артистка оставалась энергичной до самого конца. Никто не мог подумать, что с Примадонной что-то не так. Двухчасовую программу она отработала вживую. Только по тяжелому дыханию певицы можно было понять, что она устала.

Исполнив заключительную песню, Пугачева поспешно удалилась за кулисы. Зрители долго не хотели расходиться и звали артистку на бис. Но Алла Борисовна так и не вышла. Фанаты замерли. Что произошло с Примадонной?

Голос, который еще недавно пел любимые хиты, теперь был заметно уставшим и охриплым. Оказалось, артистка плохо себя почувствовала. Пришлось даже принять лекарство.

«Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку», — пояснила из-за кулис Пугачева.

Такая масштабная программа дала о себе знать. Сразу после выступления Алла Борисовна поехала на вокзал. Поезд Минск–Москва уже ждал свою знаменитую пассажирку.

Пугачева села в свой вагон и отправилась обратно в Москву. Примадонна уехала, но обещала вернуться. Через десять лет, когда будет отмечать 80-летний юбилей.

«Обязательно в 80 лет не только спою, но и станцую», — пообещала Пугачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина стала писателем.