Шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина стала писателем

Максим Галкин вновь повеселил подписчиков в Instagram очередной новостью о талантливой дочери. На этот раз комик объявил, что девочка стала писателем и издателем.

«Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр. Листайте, чтобы узнать историю золотого щенка», — анонсировал произведение шоумен.

Поклонники отметили, что рассказ девочки оказался предельно лаконичен, но не лишен юмора.

«Жил да был маленький щенок. Был он не простой, а золотой. С каждым взмахом его хвоста у него появлялись денежки. Коты завидовали. Конец», — сказано в «книге».

Instagram @maxgalkinru

Повествования в несколько предложений хватило, чтобы рассмешить читателей и признать за Лизой очередной талант. В незатейливом сюжете комментирующие нашли аллюзии на человеческие отношения. А кто-то сравнил описанных животных с собственными питомцами.

«Отличное произведение! Главное — не затянуто, лаконично, четкая сюжетная линия, редактура тоже на высоте»;

«Концовка — шедевр! Так мозг работает только у детей»;

«Коты как люди»;

«Классно, прям про мою собаку написала! И еще у меня два кота — сто процентов, завидуют», — пошутили в ответ фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин снял шутливое видео о подарке Киркорова.