Около 90% подтопленцев под Иркутском заявили о проблемах с получением компенсаций

В эти минуты в Иркутской области выясняют, кто виноват в критической ситуации с новым жильем для пострадавших от паводка.

После проверки экспертов ОНФ выяснилось, что большинство людей так и не смогли оформить необходимые документы, не прошли чиновничий барьер.

Между тем местные власти уверяют, что помощь получили почти все.

Бездействием чиновников уже заинтересовались и в Следственном комитете.

Валентин Трушнин увидел, в каких условиях сейчас живут люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ОНФ выявил нарушения при оказании помощи жителям после паводка в Иркутской области.