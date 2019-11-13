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  4. Около 90% подтопленцев под Иркутском заявили о проблемах с получением компенсаций

Около 90% подтопленцев под Иркутском заявили о проблемах с получением компенсаций

, 10:17 Эфирная новость 29

Власти Иркутской области утверждают, что подавляющее большинство пострадавших от наводнения, помощь получили, а тех, кто все еще ждет ее единицы.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 98

В эти минуты в Иркутской области выясняют, кто виноват в критической ситуации с новым жильем для пострадавших от паводка.

После проверки экспертов ОНФ выяснилось, что большинство людей так и не смогли оформить необходимые документы, не прошли чиновничий барьер.

Между тем местные власти уверяют, что помощь получили почти все.

Бездействием чиновников уже заинтересовались и в Следственном комитете.

Валентин Трушнин увидел, в каких условиях сейчас живут люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ОНФ выявил нарушения при оказании помощи жителям после паводка в Иркутской области.

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