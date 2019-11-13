ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из интернет-магазина в даркнете

Федеральная служба безопасности ликвидировала деятельность злоумышленников, которые занимались распространением наркотических веществ посредством интернет-магазина в даркнете. По данным ведомства, этот центр был одним из крупнейших по продаже запрещенных веществ.
Силовики обнаружили партии гашиша и так называемой синтетики. Их стоимость оценивается в 650 миллионов рублей. Сотрудникам ФСБ удалось задержать семерых сотрудников этого подпольного интернет-магазина, которые также являлись курьерами.
Их незаконная деятельность охватывала огромную территорию от Санкт-Петербурга до Томска — всего масштабная операция прошла в десяти регионах, изъято 440 килограммов наркотических веществ.
В отношении задержанных возбуждены семь уголовных дел по статье «Незаконный оборот наркотиков».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье задержали иностранцев, пытавшихся вывезти из РФ лапы медведя и тигра.