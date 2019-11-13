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  4. ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из интернет-магазина в даркнете

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из интернет-магазина в даркнете

, 10:56 | Нюра Незванова Видео 146

В ведомстве сообщили, что запрещенные вещества рассылались на огромной территории от Санкт-Петербурга до Томска.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Arnold; ФСБ

Федеральная служба безопасности ликвидировала деятельность злоумышленников, которые занимались распространением наркотических веществ посредством интернет-магазина в даркнете. По данным ведомства, этот центр был одним из крупнейших по продаже запрещенных веществ.

Силовики обнаружили партии гашиша и так называемой синтетики. Их стоимость оценивается в 650 миллионов рублей. Сотрудникам ФСБ удалось задержать семерых сотрудников этого подпольного интернет-магазина, которые также являлись курьерами.

Их незаконная деятельность охватывала огромную территорию от Санкт-Петербурга до Томска — всего масштабная операция прошла в десяти регионах, изъято 440 килограммов наркотических веществ.

В отношении задержанных возбуждены семь уголовных дел по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье задержали иностранцев, пытавшихся вывезти из РФ лапы медведя и тигра.

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