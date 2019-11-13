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  4. Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева впечатлила поклонников оригинальной юбкой

Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева впечатлила поклонников оригинальной юбкой

, 11:42 | Валентин Черников Фото 94

Телеведущая в необычном образе появилась на бьюти-вечеринке одного из косметических брендов.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева произвела впечатление своим нарядом на бьюти-вечеринке одного из косметических брендов в театре «Школа современной пьесы».

В свете она появилась в стиле total black. На телеведущей были водолазка с короткими рукавами, блестящая юбка-сетка А-образного силуэта и туфли-лодочки. Образ дополнили яркая мини-сумка и несколько золотых цепочек. Прежде девушка предпочитала кожаные мини-юбки. Оригинальное решение привело в восторг как поклонников, так и стилистов.

Instagram @liasanutiasheva

Как уточнила для портала Teleprogramma.pro эксперт по имиджу Елена Бестави, Утяшева выбрала коллекцию Dior прет-а-порте, осень-зима 2019/2020. По словам специалиста, это направление «супермодно и в тренде». В таком наряде жена резидента Comedy Club может потягаться с первыми светскими львицами страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из кукол Барби будет выглядеть как Ляйсан Утяшева.

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