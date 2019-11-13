Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова поделилась в Instagram забавным видео. На кадрах ее дочь плачет, сидя перед тарелкой с едой в московском ресторане. Как пояснила модель в подписи к посту, малышка не сдержала слез из-за обманутых ожиданий. Девочка хотела, чтобы ей положили порцию побольше и, не получив желаемого, не смогла скрыть разочарования.

Любящие родители не позволили своей наследнице рыдать и дальше, поэтому позвали официанта, чтобы он добавил еды. Пришедший на помощь сотрудник заведения моментально исправил ситуацию. Получив добавку, девочка утерла слезы и взяла в руки вилку, чтобы попробовать деликатес.

Instagram @samoylovaoxana

Фанаты не могли скрыть смеха и умиления от такого трогательного ролика. Малышка покорила сердца подписчиков Самойловой. Некоторые пошутили над подрастающей наследницей Джигана и дали советы родителям.

«Капризуля! Правильно! Не надо идти на поводу у детей!»

«Актриса маленькая!»

«Прелестная малышка! Ангел!»

«Тяжело мужу будет прокормить такую булочку, я так смеялась с этого видео, кайфовая девочка», — делились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшую дочь рэпера Джигана сравнили с милой куколкой.