Трое детей сбежали от матери на Урале, державшей их взаперти 11 лет

В сгоревшем частном доме города Усть-Катава в Челябинской области было обнаружено тело 55-летней женщины. По информации Министерства социальных отношений региона, погибшая воспитывала троих детей: девочек 20 и 11 лет, а также 15-летнего мальчика. По информации издания Znak, в течение 11 лет мать держала своих наследников взаперти, они никогда не посещали школу.

Накануне пожара дети сбежали от своей матери. В полицию поступило заявление о пропаже подростков, после чего правоохранительные органы приняли меры к их поиску. В результате подростки были найдены, однако матери их не вернули. Дети рассказали, что родительница запрещала им ходить в образовательную организацию и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, подростки заранее готовили побег. Они планировали остановиться у молодого человека старшей дочери.

«Когда она (мама — Прим.ред.) узнала, что старшая переписывалась с молодым человеком, поводком для собаки она ее ударила. Это подтверждают младшие дети. Дети готовили побег, это была не импульсивная история. Были угрозы со стороны мамы, что если старшая уйдет, она что-то сделает с младшими» , — цитирует РИА Новости Гехт.

Когда подростки были доставлены в отделение полиции, их матери об этом сообщили. Вскоре после этого поступило сообщение о ее смерти.

Сейчас дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. По информации агентства Znak, несовершеннолетние будут проживать со своей 20-летней сестрой. Ей помогут оформить на них опеку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина с двумя детьми выпала из окна дома на северо-востоке Москвы.