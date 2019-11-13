Трое детей сбежали от матери на Урале, державшей их взаперти 11 лет

В сгоревшем частном доме города Усть-Катава в Челябинской области было обнаружено тело 55-летней женщины. По информации Министерства социальных отношений региона, погибшая воспитывала троих детей: девочек 20 и 11 лет, а также 15-летнего мальчика. По информации издания Znak, в течение 11 лет мать держала своих наследников взаперти, они никогда не посещали школу.
Накануне пожара дети сбежали от своей матери. В полицию поступило заявление о пропаже подростков, после чего правоохранительные органы приняли меры к их поиску. В результате подростки были найдены, однако матери их не вернули. Дети рассказали, что родительница запрещала им ходить в образовательную организацию и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.
Как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, подростки заранее готовили побег. Они планировали остановиться у молодого человека старшей дочери.
Когда подростки были доставлены в отделение полиции, их матери об этом сообщили. Вскоре после этого поступило сообщение о ее смерти.
Сейчас дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. По информации агентства Znak, несовершеннолетние будут проживать со своей 20-летней сестрой. Ей помогут оформить на них опеку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина с двумя детьми выпала из окна дома на северо-востоке Москвы.