«Сердце на куски!»: Муж Бородиной показал трогательное видео дочери

Муж ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров в своем аккаунте в Instagram выложил мини-видеоролик, на котором их трехлетняя дочь Теона трогательно исполняет песню.

На кадрах видно, как девочка, держа в руках кофточку, подражает сценическим движениям и искренне поет.

«Подошел к холодильнику молоко взять, а тут Теона с гимнастики залетает, и я широко открыл глаза! Сердце, говорит, на куски… Все горит огнем… Че делать ребят?» — написал в посте Курбан Омаров.

Instagram @zimamoscow

Подписчики супруга Ксении Бородиной разразились в ответ порцией комплиментов и разного рода советов.

«Какая лапочка она! Сладкая такая!»

«Еще немного и взорвет интернет своими танцами и харизмой»

«Брать автомат и охранять, женихи скоро косяком пойдут»

«Она чудо!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина поделилась романтическим фото с мужем.