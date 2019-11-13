На участке разведения сил в Петровском началась фаза разминирования

В Донбассе сегодня сделали еще один шаг к миру. Ровно в полдень на участке разведения сил в Петровском под Донецком началась фаза разминирования.

ОБСЕ подтверждает, что мероприятия проходят зеркально со стороны Украины и ДНР. Как сообщили в Донецке, инженерную разведку проводят десять специалистов МЧС. Им предстоит обнаружить и обезвредить минно-взрывные заграждения и взрывоопасные предметы.

Этот этап продлится до 19 ноября. Затем в районе демонтируют все укрепления и другие объекты военного назначения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев и ДНР развели силы в Петровском.