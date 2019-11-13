  1. Пятый канал
  4. На участке разведения сил в Петровском началась фаза разминирования

На участке разведения сил в Петровском началась фаза разминирования

, 19:39 Эфирная новость 12

ОБСЕ подтверждает, что мероприятия проходят зеркально со стороны Украины и ДНР.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Спринчак Валентин; 5-tv.ru

В Донбассе сегодня сделали еще один шаг к миру. Ровно в полдень на участке разведения сил в Петровском под Донецком началась фаза разминирования.

ОБСЕ подтверждает, что мероприятия проходят зеркально со стороны Украины и ДНР. Как сообщили в Донецке, инженерную разведку проводят десять специалистов МЧС. Им предстоит обнаружить и обезвредить минно-взрывные заграждения и взрывоопасные предметы.

Этот этап продлится до 19 ноября. Затем в районе демонтируют все укрепления и другие объекты военного назначения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев и ДНР развели силы в Петровском.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

19:53
Человеческий череп обнаружен в рюкзаке посетителя ТЦ в Краснодаре
19:47
Нарядная Пугачева захотела «рвануть» из дома, пока дети спят
19:39
На участке разведения сил в Петровском началась фаза разминирования
19:33
Прилучный и Муцениеце показали весь спектр эмоций в новом клипе Мота
19:31
Украинская Рада поддержала скандальный закон о продаже земли
19:28
Анастасия Решетова показала на фото, как кормит малыша

Сейчас читают

Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
Любовь и драма доцента СПбГУ: Почему девушки предпочитают пожилых мужчин

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев