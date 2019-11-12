Киев и ДНР развели силы в Петровском

Киев и ДНР завершили процесс разведения сил средств в районе населенного пункта Петровское. Об окончании последнего этапа операции в Донбассе сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, разведение сил состоялось по ранее утвержденному графику. Уведомление о завершении процесса передано в специальную мониторинговую комиссию ОБСЕ на Украине. На данный момент средства Народной милиции республики выведены за пределы участка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разведение вооруженных сил участников конфликта в Донбассе было произведено на двух участках — в районе Станицы Луганской и в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.