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Киев и ДНР развели силы в Петровском

, 12:27 | Карина Бернтгольц 42

Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины сообщил о завершении операции по разведению войск.

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Киев и ДНР завершили процесс разведения сил средств в районе населенного пункта Петровское. Об окончании последнего этапа операции в Донбассе сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, разведение сил состоялось по ранее утвержденному графику. Уведомление о завершении процесса передано в специальную мониторинговую комиссию ОБСЕ на Украине. На данный момент средства Народной милиции республики выведены за пределы участка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разведение вооруженных сил участников конфликта в Донбассе было произведено на двух участках — в районе Станицы Луганской и в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

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