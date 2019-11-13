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  4. Миниатюрная Валентина Рубцова восхитила юзеров подтянутой фигурой — фото

Миниатюрная Валентина Рубцова восхитила юзеров подтянутой фигурой — фото

, 20:34 | Валентин Черников Фото 216

Актриса выложила пляжный снимок с побережья Китая.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова опубликовала в Instagram пляжное фото и восхитила подписчиков своей фигурой. С ней у 42-летней актрисы все в порядке. Ее ровесницы недоумевают, как актрисе удается выглядеть так молодо.

«Вот куда бы я вернулась, так это на Хайнань!», — написала она.

Instagram @yalav

В кадре Валентина стоит в акробатической позе, словно готовая к очередному упражнению. Поклонники артистки знают о ее гимнастических способностях и не раз видели чудеса пластики в ее исполнении.

В отличие от многих звезд Рубцова не хвалится прелестями тела. Скучающие по глубоким декольте и стрингам мужчины едва ли задержатся на ее странице.

«Такая идеальная, аж бесите!»

«Вы серьезно? Как можно так круто выглядеть?! Что вы употребляете (в хорошем смысле)?»

«Где потеряли грудь?», — отреагировали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru Валентина Рубцова без макияжа пошутила над собой.

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